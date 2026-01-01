Страната ни официално влезе в еврозоната. Голямото събитие предизвика сериозни вълнения сред българите. Малко преди еврото да стане официална валута у нас, отпроведохме кратка анкета.Значителна част от анкетираните отговориха, че най-вероятно първата им покупка с новите пари ще бъде нещо от първа необходимост – храна."Най-вероятно ще отидат за сметки“, казва запитан от нас мъж."Ще ги изхарча за книги и за забавления“, споделя анкетиран мъж."Не се бях замисляла в този аспект досега, но може би ще ги вложа в образование“, казва млада дама."В момента спестявам за кола, така че бих си купила автомобил“, споделя друго момиче."Бих си купил нови маратонки. Вече съм си харесал модела“, казва друг анкетиран."Не се бях замисляла, но сега ще си помисля. Първото нещо, което трябва да си купим, трябва да ни бъде интересно. Благодаря ви, че ми подсказахте“, каза възрастна дама."Нямам точен план – зависи в кой магазин ще попадна първо“, казва друг участник в анкетата."Няма значение дали са български или не евробанкнотите – ние евро ползваме от години“, споделя жена, която изрази и опасения, че българските евробанкноти няма да достигнат."Аз съм се подготвила с европейски евробанкноти, отдавна си ги спестявам“, допълва тя."За мен няма значение дали харча в лева или в евро“, каза анкетирано младо момиче."Както с лева, така и с еврото – всичко е според нуждите на домакинството. Ако сме здрави и поддържаме дома си, не трябва да се плашим от еврото. Жалко, че сменя лева, но дано дойдат добри дни за всички и да имаме просперитет. Нека се случват хубави неща! Желая здраве, благоденствие и благополучие на българския народ“, отправи послание друга анкетирана дама."Вече съм се сдобил с първите български евробанкноти. Сестра ми и приятелят й си купиха и дадоха и на мен. Дизайнът много ми харесва – повече от този на българските левове. Доста са красиви“, споделя млад мъж."Българските евробанкноти са готини – харесват ми, свежи са“, каза и друга млада дама.