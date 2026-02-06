Българските плодове и зеленчуци под конкурентен натиск: Браншовата камара настоява за спешен секторен анализ на пазара
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с настояване пазарът на плодове
и зеленчуци да бъде включен в текущия секторен анализ на търговията с храни.
От камарата подчертават, че плодовете и зеленчуците са основна част от
потребителската кошница и имат ключово значение за здравето на хората и за
продоволствената сигурност на страната. В същото време българските
производители са изправени пред сериозни затруднения, които поставят под
въпрос бъдещето на сектора.
Сред основните проблеми са подмяна на произхода на продукцията, при която
вносни плодове и зеленчуци се предлагат като "български“, ценови дъмпинг
от евтини вносни стоки, занижени фактурни стойности, както и силен натиск
от страна на големите търговски вериги върху изкупните цени. Това често
принуждава родните производители да продават под себестойност и води до
фалити и отказ от производство всичко това води до деформация на пазарната
среда и обосновава необходимостта от спешен секторен анализ.
"Плодовете и зеленчуците не са просто стока – те са основа на здравословното
хранене и стратегически сектор за страната. Ако българското производство
изчезне, всички ще платим цената – и производители, и потребители“, заяви
председателят на БКПЗ Цветан Цеков.
От камарата посочват още, че много малки и средни стопанства нямат
директен достъп до търговските вериги и заради изисквания за доставка до
отдалечени логистични бази и са принудени да работят чрез посредници,
което намалява доходите им и създава допълнителни зависимости.
БКПЗ настоява КЗК да извърши цялостно проучване на веригата на доставки
– от производството и вноса до търговията на едро и дребно, включително
анализ на ценовите политики, надценките и пазарната концентрация. Целта е
да се установи дали има антиконкурентни и нелоялни практики и да се
предложат конкретни мерки, включително законодателни промени.
По думите на браншовата организация, секторният анализ е особено важен и
много земеделски производители се страхуват да подават индивидуални
сигнали заради риск от ответни действия и загуба на достъп до пазара.
Браншова камара "Плодове и зеленчуци“ заявява готовност да съдейства на
КЗК с информация и експертиза и очаква бързи действия в защита на
българското производство и интересите на потребителите
/
