Международното летище Дубай (DBX) и международното летище ''Al Maktoum'' частично възобновиха дейността си, според изявление, публикувано на страницата на DBX в X.

''Към днешна дата, 7 март, частично възобновихме дейността си, като изпълняваме някои полети от DXB и DWC'', се казва в изявлението.

По-рано пресслужбата на правителството на емирството обяви спирането на дейността на международното летище Дубай след съобщения за дейност на противовъздушната отбрана над летището.

ФОКУС припомня, че днес Националният превозвач "България Еър" ще изпълни чартърен полет от Дубай до София, с който ще бъдат прибрани блокирани български туристи.

Полетът се организира от туроператорите "Бохемия" и "Абакс" и ще бъде изпълнен с Airbus A320 с общо 180 места, като всички са запълнени.

Полетът ще излети от Варна в 08:00 часа сутринта и ще извърши маршрут Варна – Дубай – Хургада – София, където се очаква да кацне в 21:15 часа местно време.

Поради напрежението в Близкия Изток, България активно предприема мерки и поддържа контакт със съответните институции с цел безопасността на гражданите, намиращи се в района на конфликта.

Активно се организират и специализирани полети, с които блокираните ни в държави от Близкия Изток сънародници да се приберат на родна почва.