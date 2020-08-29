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Áúëãàðñêèòå âëàñòè ïîäëîæåíè íà óíèùîæèòåëíà êðèòèêà â ÅÏ
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 10:20 / 29.08.2020Êîìåíòàðè (13)74
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Ñåðèîçíè êðèòèêè ñà áèëè îòïðàâåíè êúì Áúëãàðèÿ íà ïðèêëþ÷èëîòî ïðåäè îêîëî ïîëîâèí ÷àñ çàêðèòî çàñåäàíèå íà ìîíèòîðèíãîâàòà ãðóïà çà âúðõîâåíñòâîòî íà çàêîíà â Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò, íà êîÿòî áå îáñúäåíà ñèòóàöèÿòà â Áúëãàðèÿ.

Òîâà ñúîáùè çà ÁÍÐ æóðíàëèñòúò îò "Áèâîë" Äèìèòúð Ñòîÿíîâ, êîéòî ó÷àñòâà â çàñåäàíèåòî:

"Ïî ìîå ìíåíèå áúëãàðñêèòå âëàñòè áÿõà ïîäëîæåíè íà åäíà íàèñòèíà óíèùîæèòåëíà êðèòèêà çàðàäè íà÷èíúò, ïî êîéòî ïðîâåæäàò ñúäåáíàòà ðåôîðìà ó íàñ; çàðàäè ëè÷íîñòòà è äåéñòâèÿòà íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð; çàðàäè ëèïñàòà íåãîâèòå äåéñòâèÿ; çàðàäè ëèïñàòà íà ãëàâåí ïðîêóðîð; çàðàäè íåîò÷åòíîñò ïðè íåãîâàòà ôèãóðà; çàðàäè ëèïñàòà íà íåçàâèñèì îðãàí, êîéòî äà áúäå íàòîâàðåí ñ ðàçñëåäâàíåòî íà åâåíòóàëíè ïðåñòúïëåíèÿ èëè íàðóøåíèÿ îò ñòðàíà íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð; çàðàäè íåÿñíîòèòå, êîèòî èìà îêîëî áúäåùàòà ïðîìÿíà íà Êîíñòèòóöèÿòà, êîÿòî ìíîãî îò ïàíåëèñòèòå îïðåäåëèõà êàòî, ìåêî êàçàíî, “òðåâîæíà"“.

Îò áúëãàðñêà ñòðàíà ó÷àñòâàò âèöåïðåìèåðúò ïî ñúäåáíàòà ðåôîðìà è âúíøåí ìèíèñòúð Åêàòåðèíà Çàõàðèåâà, çàìåñòíèê ãëàâíèÿò ïðîêóðîð Êðàñèìèðà Ôèëèïîâà è çàìåñòíèê-ìèíèñòúðúò íà ïðàâîñúäèåòî Äåñèñëàâà Àõëàäîâà.

Â çàñåäàíèåòî ó÷àñòâàò îùå ïðåäñòàâèòåëè íà Âåíåöèàíñêàòà êîìèñèÿ êúì Ñúâåòà íà Åâðîïà è äðóãè åâðîïåéñêè èíñòèòóöèè. Â ðàçãîâîðèòå ùå ñå âêëþ÷àò îùå ïðåäñòàâèòåëè íà áúëãàðñêîòî ãðàæäàíñêî îáùåñòâî.

Îòáåëÿçàíî å áèëî, ÷å ñèòóàöèÿòà ñ ïå÷àòíèòå ìåäèè ñå âëîøàâà, êàêòî è, ÷å òå ñà â ñèòóàöèÿ íà ìîíîïîë, òúé êàòî ñå âëàäåÿò îò åäèí îëèãàðõ, êàêòî è òåëåâèçèèòå.

Æóðíàëèñòúò ïðåäïîëàãà, ÷å âúïðîñúò ùå áúäå ðàçãëåäàí ïî-êúñíî íà ïëåíàðíà ñåñèÿ, êàêòî è ÷å êúì Áúëãàðèÿ ùå áúäàò îòïðàâåíè ñúîòâåòíèòå ïðåïîðúêà ïî ãëàâàòà "ïðàâîñúäèå" è “âúòðåøåí ðåä“.




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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
íà 28.08.2020 ã.
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Èíòåðåñíî,çàùî øåôà íà ãåøåôòóðàòà ñå å ïîêðèë è íå å ó÷àñòâàë â çàêðèòîòî çàñåäàíèå?
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ßê êàòî áèâîë è ïî÷òè òîëêîâà óìåí,òîâà ñå îòíàñÿ çà æóðíàëèñòèòå â Áèâîë.Ïî ìîå ìíåíèå òåçè òúïàíàðè íå òðÿáâà äà ñå âçèìàò íà ñåðèîçíî ,çàùîòî ñà ïîäëîãè íà Öâåòàí Áåëãðàäñêè è íà ×åðåï Äóáàéñêè.Òàêà ïðåäñòàâÿò íåùàòà ,êàêòî èì êàæàò ðàáîòîäàòåëèòå.Ïî- ôàëøèâè íîâèíè îò òÿõ ,íèêîé íå ðàçïðîñòðàíÿâà.Ìèñëÿ ,÷å å êðàéíî âðåìå äà çàïî÷íàò äà íîñÿò îòãîâîðíîñò çà ôàëøèâè íîâèíè,äà èìà ñúä è çàòâîð çà ìàëîóìíèòå æóðíàëèñòè.
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Íàé-âàæíîòî å ÷å ïî íåãîâî ìíåíèå å òàêà,à äàëè å òàêà å äðóã âúïðîñ
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" Åâðîäåïóòàòè ñà îñúäèëè èçïîëçâàíåòî íà áåñèëêè, êîâ÷åçè è ÷óâàëè çà òðóïîâå ïî âðåìå íà ïðîòåñòèòå â Áúëãàðèÿ. Ïîçèöèÿòà å áèëà èçðàçåíà íà çàñåäàíèåòî íà ïîäêîìèñèÿòà çà âúðõîâåíñòâîòî íà çàêîíà êúì êîìèñèÿòà ïî ãðàæäàíñêè ñâîáîäè, ïðàâîñúäèå è âúòðåøíè ðàáîòè íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò, íà êîåòî å ðàçãëåäàíà ñèòóàöèÿòà ïî âúðõîâåíñòâîòî íà çàêîíà â Áúëãàðèÿ "
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Íå ïîìåñòâàéòå ìíåíèåòî íà äîêàçàí ïëàòåí æóðíàëèñò è ïëàòåíà ìåäèÿ,êàòî ïîçèöèÿ íà ÅÏ èëè ÅÊ. Óíèùîæèòåëíèòå êðèòèêè ñà ñàìî â ïëàòåíàòà ìó áèâîëñêà ëúæëèâà äçóðëà. Ïðåïîðúêèòå íå ñà óíèùîæèòåëíà êðèòèêà ,à ïîòóïâàíå ïî ðàìîòî ,êàòî "ìîæåø è ïî äîáðå " :) Õîðàòà â ÅÏ ñà íàÿñíî ñúñ âñè÷êè Áèâîëè ,Áîéöè è ×åðåïè êîè ñà è êîé ñåäè çàä òÿõ.
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Ñàéòà çà ðîãàò äîáèòúê ëè å íàé-îáåêòèâíèÿ â Áúëãàðèÿ? Çàùî íå öèòèðàòå íàïðèìåð è "Ìîñêîâñêèé Êîìñîìîëåö" ....
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Áàø ïúê ÁèâîëÚ äà ìè ïðàâè àíàëèç? Íåêà èç÷àêàìå îùå ìàëêî... ðŸ¤£
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Áîæêîâ å ïëàòèë íà ÅÏ è ïðîòåñòèðàùèòå äà ãè êðèòèêóâàò ðŸ˜†
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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