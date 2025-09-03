ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българският лидер на БСП редом с Путин, Си Дзинпин и Ким Чен Ун на военния парад в Пекин
По време на честванията Зафиров проведе разговор с председателя на Китайската народна република и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин. Мотото на събитието бе "Да помним миналото, да почетем паметта на загиналите герои, да ценим мира и да изградим по-добро бъдеще“. Делегацията на БСП бе поканена на официалния прием, организиран от президента Си Дзинпин, а председателят на партията имаше честта да присъства на официалната трибуна редом с държавни и правителствени ръководители от 26 страни, сред които руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун.
Сред чуждестранните официални гости почти нямаше европейски лидери, с изключение на словашкия премиер Роберт Фицо. Българската делегация, водена от Атанас Зафиров, беше един от малкото представители от Европейския съюз, присъстващи на тържествата, заедно с регионалния министър и други представители на БСП.
Реакцията на българското правителство не закъсня. Вчера премиерът Росен Желязков заяви, че е научил за визитата на Зафиров и регионалния министър Иван Иванов от медиите. По думите му, двамата са в платен годишен отпуск и не са командировани в Китай от него или от правителството, като най-вероятно обменят партиен опит.
В същото време визитата на българския премиер в Китай съвпадна с посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България. Според информацията, нейният самолет е трябвало да се приземи в Пловдив с помощта на хартиени карти. Новината за посещението на фон дер Лайен беше водеща в световните медии, които лансираха версия за предполагаема руска намеса, която премиерът Желязков отрича.
