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|Áúëãàðñêîòî Áàðáè èìà ðèñê äà îñëåïåå ñëåä 25 èíæåêöèè õèàëóðîí
"Ðèñêúò èäâà îò îïàñíîñòòà îò äåõèäðàòàöèÿ çàðàäè âëèâàíèÿòà íà õèàëóðîí. Íàäÿâàì ñå äî ôàòàëíè ïîñëåäèöè äà íå ñå ñòèãíå, òúé êàòî âñÿêà ñåäìèöà õîäÿ ïðè ñïåöèàëèñò. Îïàñíîñòòà íàèñòèíà å íàëèöå, íî ùå ïðîäúëæàâàì ñ èíòåðâåíöèèòå".
Òîâà ñïîäåëè ïðåä "Áúëãàðèÿ Äíåñ" ïðèòåæàòåëêàòà íà íàé-ãîëåìèòå óñòíè â ñâåòà Àíäðåà Èâàíîâà. Èçâåñòíàòà â öÿë ñâÿò êàòî Áúëãàðñêîòî Áàðáè ñòóäåíòêà ïî "Íåìñêà ôèëîëîãèÿ" ìèíàëàòà ñåäìèöà ñè íàïðàâèëà 25-à ïîðåäíà âëèâêà õèàëóðîí â óñòíèòå.
Òåçè äíè áëîíäèíêàòà äàäå èíòåðâþ çà áðèòàíñêèÿ òàáëîèä "Ñúí". ×àñîâå ïî-êúñíî òî âå÷å å íà ñòðàíèöèòå íà ìíîãîòèðàæíèÿ âåñòíèê. Â íåãî Àíäðåà ïðèçíàâà, ÷å íàèñòèíà ìîæå äà ñå ñòèãíå äî ôàòàëåí êðàé.
"Ìîÿò ëåêàð ìå ïðåäóïðåäè, àêî ìå áîëÿò óñòíèòå èëè èìà ïðîáëåì, äà ìó ñå îáàäÿ íåçàáàâíî, çàùîòî ñúùåñòâóâà ðèñê îò äåõèäðàòàöèÿ", îáÿñíÿâà òÿ.
"×óâñòâàì ñå ìíîãî äîáðå è ñúì ìíîãî ùàñòëèâà ñ íîâèòå ñè óñòíè, çàùîòî ñïîðåä ìåí ñ ïî-ãîëåìè èçãëåæäàì ïî-êðàñèâà", êàçâà Áàðáèòî.
"Ïîñåòèõ ïî÷òè âñè÷êè êëèíèêè çà åñòåòè÷íè ïðîöåäóðè â Ñîôèÿ è ïîñòàâèõ â óñòíèòå ñè ïî÷òè âñè÷êè âèäîâå õèàëóðîíîâè ôèëúðè çà óñòíè".
Àíäðåà å êàòåãîðè÷íà, ÷å ïðîäúëæàâà ñ ïðîöåäóðèòå, êàòî ñúâñåì ñêîðî ùå ñè ïðàâè êîðåêöèè íà ëèöåòî. Ùå ïðîìåíè ôîðìàòà ìó, êàêòî è áðàäè÷êàòà ñè.
"Íÿìà ãðàíèöè çà ìåí", êàçâà òÿ.
"Ïîëó÷àâàì õèëÿäè ñúîáùåíèÿ ñ êîìïëèìåíòè çà óñòíèòå è âèçèÿòà ìè îò õîðà ïî öåëèÿ ñâÿò", ðàçêàçâà Àíäðåà Èâàíîâà. Ñðåä òÿõ èìà è îòðèöàòåëíè êîìåíòàðè, íî ðîäíîòî ìîìè÷å îñòàâà áåçðàçëè÷íà êúì òÿõ.
Îñâåí íà óñòíèòå ñè ÁÃ Áàðáèòî îáðúùà ñåðèîçíî âíèìàíèå íà ãîëåìèíàòà íà ãúðäèòå ñè è ñè å ïîñòàâèëà öåë â íàé-ñêîðî âðåìå òå äà áúäàò íàé-ãîëåìèòå, àêî íå â ñâåòà, òî ïîíå â Áúëãàðèÿ.
Êàêòî íàñêîðî ñå ñïîìåíà, Àíäðåà èìà àìáèöèÿ äà ñëîæè ïî 1200 êóáèêà ñèëèêîí âúâ âñÿêà îò òÿõ, èëè îáùî 2400. Ñåãà ïëàñòè÷åí õèðóðã ÿ å íàïîìïàë ñ ïî 600, èëè îáùî 1200 êóáèêà. Ìàòåðèàë, êîéòî íå çàäîâîëÿâà êîïíåæà íà ðóñîêîñàòà ôóðèÿ.
"Íÿìàì òúðïåíèå äà ìèíå íåîáõîäèìîòî âðåìå ñëåä ïúðâàòà îïåðàöèÿ è äà ñëîæà äâîéíî êîëè÷åñòâî. Ìîæå áè ùå å îêîëî ãîäèíà è ïîëîâèíà-äâå, íî ñëåä òîâà ùå óãîëåìÿ äâîéíî ïîâå÷å áþñòà ìè. Èñêàì îùå è îùå", ñïîäåëè áóðãàçëèéêàòà.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 2005
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/335 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (4)
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ïðåäè 2 ÷. è 21 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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