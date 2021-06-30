Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Áúëãàðñêîòî Áàðáè èìà ðèñê äà îñëåïåå ñëåä 25 èíæåêöèè õèàëóðîí
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 16:12 / 30.06.2021Êîìåíòàðè (4)58
©
Áúëãàðñêîòî áàðáè Àíäðåà Èâàíîâà èìà ðèñê îò îñëåïÿâàíå è ïðåìàõâàíå óñòíèòå.

"Ðèñêúò èäâà îò îïàñíîñòòà îò äåõèäðàòàöèÿ çàðàäè âëèâàíèÿòà íà õèàëóðîí. Íàäÿâàì ñå äî ôàòàëíè ïîñëåäèöè äà íå ñå ñòèãíå, òúé êàòî âñÿêà ñåäìèöà õîäÿ ïðè ñïåöèàëèñò. Îïàñíîñòòà íàèñòèíà å íàëèöå, íî ùå ïðîäúëæàâàì ñ èíòåðâåíöèèòå".

Òîâà ñïîäåëè ïðåä "Áúëãàðèÿ Äíåñ" ïðèòåæàòåëêàòà íà íàé-ãîëåìèòå óñòíè â ñâåòà Àíäðåà Èâàíîâà. Èçâåñòíàòà â öÿë ñâÿò êàòî Áúëãàðñêîòî Áàðáè ñòóäåíòêà ïî "Íåìñêà ôèëîëîãèÿ" ìèíàëàòà ñåäìèöà ñè íàïðàâèëà 25-à ïîðåäíà âëèâêà õèàëóðîí â óñòíèòå.

Òåçè äíè áëîíäèíêàòà äàäå èíòåðâþ çà áðèòàíñêèÿ òàáëîèä "Ñúí". ×àñîâå ïî-êúñíî òî âå÷å å íà ñòðàíèöèòå íà ìíîãîòèðàæíèÿ âåñòíèê. Â íåãî Àíäðåà ïðèçíàâà, ÷å íàèñòèíà ìîæå äà ñå ñòèãíå äî ôàòàëåí êðàé.

"Ìîÿò ëåêàð ìå ïðåäóïðåäè, àêî ìå áîëÿò óñòíèòå èëè èìà ïðîáëåì, äà ìó ñå îáàäÿ íåçàáàâíî, çàùîòî ñúùåñòâóâà ðèñê îò äåõèäðàòàöèÿ", îáÿñíÿâà òÿ.

"×óâñòâàì ñå ìíîãî äîáðå è ñúì ìíîãî ùàñòëèâà ñ íîâèòå ñè óñòíè, çàùîòî ñïîðåä ìåí ñ ïî-ãîëåìè èçãëåæäàì ïî-êðàñèâà", êàçâà Áàðáèòî. 

"Ïîñåòèõ ïî÷òè âñè÷êè êëèíèêè çà åñòåòè÷íè ïðîöåäóðè â Ñîôèÿ è ïîñòàâèõ â óñòíèòå ñè ïî÷òè âñè÷êè âèäîâå õèàëóðîíîâè ôèëúðè çà óñòíè".

Àíäðåà å êàòåãîðè÷íà, ÷å ïðîäúëæàâà ñ ïðîöåäóðèòå, êàòî ñúâñåì ñêîðî ùå ñè ïðàâè êîðåêöèè íà ëèöåòî. Ùå ïðîìåíè ôîðìàòà ìó, êàêòî è áðàäè÷êàòà ñè.

"Íÿìà ãðàíèöè çà ìåí", êàçâà òÿ.

"Ïîëó÷àâàì õèëÿäè ñúîáùåíèÿ ñ êîìïëèìåíòè çà óñòíèòå è âèçèÿòà ìè îò õîðà ïî öåëèÿ ñâÿò", ðàçêàçâà Àíäðåà Èâàíîâà. Ñðåä òÿõ èìà è îòðèöàòåëíè êîìåíòàðè, íî ðîäíîòî ìîìè÷å îñòàâà áåçðàçëè÷íà êúì òÿõ.

Îñâåí íà óñòíèòå ñè ÁÃ Áàðáèòî îáðúùà ñåðèîçíî âíèìàíèå íà ãîëåìèíàòà íà ãúðäèòå ñè è ñè å ïîñòàâèëà öåë â íàé-ñêîðî âðåìå òå äà áúäàò íàé-ãîëåìèòå, àêî íå â ñâåòà, òî ïîíå â Áúëãàðèÿ.

Êàêòî íàñêîðî ñå ñïîìåíà, Àíäðåà èìà àìáèöèÿ äà ñëîæè ïî 1200 êóáèêà ñèëèêîí âúâ âñÿêà îò òÿõ, èëè îáùî 2400. Ñåãà ïëàñòè÷åí õèðóðã ÿ å íàïîìïàë ñ ïî 600, èëè îáùî 1200 êóáèêà. Ìàòåðèàë, êîéòî íå çàäîâîëÿâà êîïíåæà íà ðóñîêîñàòà ôóðèÿ.

"Íÿìàì òúðïåíèå äà ìèíå íåîáõîäèìîòî âðåìå ñëåä ïúðâàòà îïåðàöèÿ è äà ñëîæà äâîéíî êîëè÷åñòâî. Ìîæå áè ùå å îêîëî ãîäèíà è ïîëîâèíà-äâå, íî ñëåä òîâà ùå óãîëåìÿ äâîéíî ïîâå÷å áþñòà ìè. Èñêàì îùå è îùå", ñïîäåëè áóðãàçëèéêàòà.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 2005
30.06.2021 »
30.06.2021 »
30.06.2021 »
30.06.2021 »
30.06.2021 »
30.06.2021 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/335 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Aíîíèìåí
ïðåäè 2 ÷. è 21 ìèí.
0
 
 
Ïðîñòîòèÿòà íÿìà ãðàíèöè!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Þíè 2021 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Àêòóàëíè òåìè
Óæàñ êðàé ãðîáèùàòà â Áóðãàñ! Îïèòàõà äà óáèÿò 17-ãîäèøíî ìîìè÷å!
Öâåòàíà Ïèðîíêîâà ñå âðúùà â òåíèñà
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Èçòðåáèòåë ïàäíà â ×åðíî ìîðå êðàé Øàáëà
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: