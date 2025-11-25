2025 година е абсолютен рекордьор спрямо брой сключени сделки за закупуване на жилища. Това каза имотният експерт Николай-Емил Шопов.Ръстът в цените на жилищата у нас доведе и до бум в строителството на апартаменти и къщи. Разрешителните за строеж отбелязват близо 50% годишен ръст по данни на НСИ. На този фон търсенето в големите градове остава голямо и засега няма никакви признаци за успокояване на пазара.“Последният месец се усеща затишие. Хората все още чакат да видят какво ще се случи. А всъщност това, което предстои след Нова година и приемането на еврото е, че няма да има новина", смята Шопов.По думите му ръстът на цените за тази година е близо 15%. “Това следва изминалите 3 години, в които ръстът е също толкова. Рекордно е да имаме всяка година ръст в последните 11 години. Но това, което очакваме да се случи, е да има едно затишие. Може би увеличението ще бъде с по-малки темпове - около 8-9%. Цените на имотите отдавна са превалутирани в евро", обясни имотният експерт.Шопов сподели, че причините, поради които хората си купуват жилища, са основно две. “На първо място - те искат да живеят в по-хубави, по-големи, по-просторни и енергийно ефективни жилища. Следователно се оглеждат в новото строителство. На второ място - ние сме в свободна пазарна икономика, не може да се скрие това, че търсенето е много по-голямо от предлагането", коментира той пред NOVA.“Реално за един хубав имот, който е на реална пазарна стойност, в момента има 4-5 купувача, които се борят за него", обясни Шопов.По думите му продавачите все още са в много изгодна позиция, защото търсенето е много голямо. “Става въпрос основно за вторичния пазар, защото напоследък станахме свидетели на определен вид измами с имотите от ново строителство. Строителите се възползваха от парите на хората и ги подведоха. Имам наблюдение, че хората се ориентират все повече към вторичния пазар", каза той.“Инвестиционно новото строителство продължава да бъде изключително атрактивно, но там има нужда от по-задълбочен анализ и професионална брокерска консултация и помощ", смята Шопов.Имотният експерт посъветва хората, които търсят имот, с който да повишат начина на своя живот, да се насочат към вторичния пазар. “Ако е директно от инвеститор, трябва да имат много добра проверка за това кой е той, какво е построил и каква е репутацията му. Най-вече трябва да се консултират с имотен консултант, с брокер или адвокат, който да им даде ясна представа за това какво им предстои. Защото много хора не знаят, че в закупения имот ще могат да се нанесат чак след може би няколко години", коментира той.