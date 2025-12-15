Буруджиева: С всяко нещо, което не успява добре да се случи в България, Борисов ще ни връща към неговата теза "когато аз бях министър-председател"
© Euronews Bulgaria
"Досега протестите ни разказаха три неща. ПП още от самото начало говориха, по-скоро слагаха акцент върху бюджета, икономическата политика с вота на недоверие. И сега виждаме, че този разказ се разви в съвсем ясна аналогия с протестите 1997 година. Дали това ще доведе до концентрация на гласовете само в една посока, аз се съмнявам", коментира Буруджиева.
Тя посочи втория разказ на ДБ: "Техните говорители, техните политици някак си ни отвеждат към 1990 година, те веднага започнаха да настояват върху гражданския характер на протеста, не толкова икономическия".
Третият е на президента Румен Радев: "Това е по-скоро разказ римейк на идването на царя. Виждаме, че той обяви, че много ще ни изненадва."
След оставката на Борисов Буруджиева отбеляза четвърти разказ: "Откакто Борисов подаде оставка, вече има и четвърти разказ, и това е разказът на ГЕРБ и неговият, който тепърва ще се развива предполагам. С всяко нещо, което не успява добре да се случи в България, Борисов ще ни връща към неговата теза: "Когато аз бях министър-председател или когато аз съм министър-председател, такива неща не се случват“."
По въпроса чии са протестите Буруджиева подчерта: "Протестът наистина беше организиран предимно около интересите на една част от българския едър бизнес. Но протестите са организирани, а гражданите, огромната част от тях присъстват спонтанно там. Но протестите също така не са само на поколението Z. Това не са протести на загубилото поколение, бедното поколение, това са Gen Z протестите навсякъде по света."
"Това е наистина една възможност да излязат с минимални щети от това управление. В момента, в който ГЕРБ подаде оставка, на практика ГЕРБ е извън тези сценарии", смята доц. Буруджиева.
Тя предупреди за рискове от ескалация на напрежението.
За президента Радев тя посочи, че не е известно кога ще излезе на политическия терен, но той си има своите шансове.
"Предупреждението е, че няма особена грижа за това какво ние искаме като граждани и нашите интереси. По-скоро доминират в политическите решения и политическите действия интересите на партиите относно властта", обобщи предупрежденията на събитията дотук Буруджиева.
Още по темата
/
Слави Трифонов: Това, че Асен Василев е излязъл с тънкото си гласче да пее химна - не го прави лидер на протеста
14.12
Румен Петков опроверга слух: Не е вярно, че БСП ще се опита да състави кабинет с третия мандат
12.12
Слави Трифонов: Ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил
12.12
Българите в чужбина на протест: Сънародниците ни в над 10 града извън страната подкрепиха протеста срещу властта
11.12
Диана Блажева и Ива Атанасова: Мина се една граница, която не трябваше! На следващите избори активността ще се повиши
11.12
Още от категорията
/
Външният министър: Единствено Украйна има правото да взема решения по чувствителни въпроси, включително и териториални
18:41
КТ "Подкрепа: Всички 265 общини ще трябва да работят повече от половин година с бюджета за 2025 г.
17:59
Асен Василев след консултациите: Няма риск за увеличението на пенсиите и минималната работна заплата
12:49
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Гюнер Тахир: Оставката на правителството беше добър ход за Бойко ...
00:00 / 00.00.0000
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.