Бързият влак от Бургас за София е спрял между Побит камък и Вакарел, ето защо

© Бързият влак от Бургас за София е спрял между Побит камък и Вакарел. Това заявиха от пресцентъра на БДЖ за Фокус. Влакът е спрял заради установени нарушения на релсите.



Оказва се, че желязото се е накъдрило от високите температури и той не може да продължи по релсите.



Композицията е прехвърлена на съседните релси и е продължила пътя си. Влакът се е движел със 117 минути закъснение, като вече е пристигнал в София