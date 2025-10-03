Бус и товарен автомобил се удариха при разклона за с. Лесидрен, има пострадали

© Бус и товарен автомобил са се ударили на първокласния път София - Варна при разклона за село Лесидрен. От ОДМВР-Ловеч съобщиха за "Фокус", че са пострадали двамата водачи. Те са транспортирани за преглед в болница, но според първоначалната информация нараняванията им не са сериозни.



Сигнал за пътното произшествие е получен в 8:13 часа.



От АПИ съобщиха, че в момента движението по пътя I-4 Български извор - Микре при разклона за Лесидрен се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофата. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".