Бутилирана вода от държавния резерв влиза в "битката" с бедственото положение в Масларево
Министерският съвет разгледа и прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди. Това се случи по искане на кмета на община Полски Тръмбеш, за да бъдат преодолени последиците от обявеното бедствено положение на територията на село Масларево.
Безвъзмездното предоставяне на питейната вода ще спомогне за обезпечаване нуждите от питейна вода за жителите на село Масларево, община Полски Тръмбеш до овладяване на бедственото положение.
