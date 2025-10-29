260 млн. евро са предвидени за младите лекари и медицинските сестри в проекта за бюджет на НЗОК за 2026 г. Това съобщиха председателят на Надзорния съвет на Касата Явор Пенчев и управителят на Здравната каса доц. Петко Стефановски след днешното заседание на Надзора.Така младите лекари ще получат исканото увеличение от 150% от средната брутна работна заплата и възнагражденията им ще са в размер на 1860 евро. Минималното възнаграждение на медицинските сестри и акушерките ще бъде 125% от средната брутна работна заплата или 1550 евро.Решението е било взето вчера на заседание на съвместно управление, като формално предложението е било внесено от Министерството на здравеопазването. Предвидено е парите да бъдат записани в отделно перо в болничната помощ, а категориите лекари да бъдат определени в приложение. "Имаме политическо съгласие и смятам, че бюджетът ще бъде приет в този си вид и от Народното събрание", каза Пенчев."Средствата ще идват с трансфер от централния бюджет, те са целеви и няма да бъдат използвани здравноосигурителните приходи, допълни доц. Стефановски.Предстои с БЛС да бъде уточнено конкретното разпределение на тези 260 млн. евро, предаде Zdrave.net.Общият размер на бюджета на НЗОК за следващата година е 5,537 млрд. евро, или с 14% повече в сравнение с 2025 г. "Опитахме се да запазим разпределението на средствата в бюджета така, както са били през 2025 г. По всяко перо има увеличение между 6% и 9% на брутния разход, а сега предстои в преговорите с БЛС да уточним цените и обемите на клиничните пътеки и дейностите в здравеопазването", каза доц. Стефановски.