ЗАРЕЖДАНЕ...
Бюджет 2026: Младите лекари ще получават минимум по 1860 евро от догодина
©
Така младите лекари ще получат исканото увеличение от 150% от средната брутна работна заплата и възнагражденията им ще са в размер на 1860 евро. Минималното възнаграждение на медицинските сестри и акушерките ще бъде 125% от средната брутна работна заплата или 1550 евро.
Решението е било взето вчера на заседание на съвместно управление, като формално предложението е било внесено от Министерството на здравеопазването. Предвидено е парите да бъдат записани в отделно перо в болничната помощ, а категориите лекари да бъдат определени в приложение. "Имаме политическо съгласие и смятам, че бюджетът ще бъде приет в този си вид и от Народното събрание", каза Пенчев.
"Средствата ще идват с трансфер от централния бюджет, те са целеви и няма да бъдат използвани здравноосигурителните приходи, допълни доц. Стефановски.
Предстои с БЛС да бъде уточнено конкретното разпределение на тези 260 млн. евро, предаде Zdrave.net.
Общият размер на бюджета на НЗОК за следващата година е 5,537 млрд. евро, или с 14% повече в сравнение с 2025 г. "Опитахме се да запазим разпределението на средствата в бюджета така, както са били през 2025 г. По всяко перо има увеличение между 6% и 9% на брутния разход, а сега предстои в преговорите с БЛС да уточним цените и обемите на клиничните пътеки и дейностите в здравеопазването", каза доц. Стефановски.
Още по темата
/
Икономистите категорични: Не подкрепяме идеята държавата да фиксира възнагражденията на всички работещи в сектор "Здравеопазване"
23.10
Асен Василев: За да намерим 200 млн. лв. за младите лекари и медицинските сестри, ще вдигнем здравните осигуровки на всички българи
23.10
Д-р Иван Маджаров: Младите лекари са напълно прави да се притесняват за бъдещето си, а политиците често ги заблуждават
14.10
Желязков: Заплатите на младите медици не трябва да бъдат обвързани със средната работна заплата
03.10
Още от категорията
/
Прокурор Димитър Костов: Мълчанието на прокуратурата по случая с пребития Иво Илиев е по молба на близките
12:07
Един от организарторите на Hut Hop Race 2025: Форматът е интересен с това, че не е стандартно бегачно състезание
11:07
Лекари предупреждават: Изтръпване, слабост на крайниците, световъртеж - може да са признаци на инсулт
09:53
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.