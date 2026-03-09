Бюджетната комисия в НС трябва да разгледа удължителния закон за държавния бюджет
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията ще подкрепи внесената план-сметка. "Ако сте съгласни, така както са го внесли, буква по буква да бъда прието, за да няма оправдание, че ГЕРБ им пречи", каза той.
Вчера председателят на бюджетната комисия Делян Добрев предложи удължителния закон за бюджета да се разгледа в Бюджетна комисия в четвъртък и в петък на 2 четения - да бъде приет преди да започне официално предизборната кампания.
