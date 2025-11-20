Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Висшият съдебен съвет (ВСС) не изпрати нито един свой представител на заседанието на парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси, на което вчера беше обсъден бюджетът на съдебната власт за 2026 г.

На него нямаше и представители на съда и прокуратурата и от системата единствено главният съдебен инспектор Теодора Точкова участва в дискусията.

Така нито един от депутатите не подкрепи исканията на съдебната власт за 996 млн. евро за 2026 г. – шестима гласуваха против, а 10 се въздържаха. С 10 гласа "за“ и шест "против“ беше приет предложеният от правителството бюджет, който предвижда с над 180 млн. евро по-малко за системата, пише специализираният сайт lex.bg.

"Силно впечатление ми прави, че отсъстват представители на ВСС. Имахме изключително много въпроси за това как са формирани немалко числа в техния проект, както и за приоритетите, които могат да финансират“, коментира Стою Стоев от ПП-ДБ.

Той каза, че му е направило впечатление, че ВСС е поискал над 6 млн. евро повече за персонал по собствения си бюджет за догодина, отколкото беше предвидил в бюджетната си прогноза за 2026 г. "Ако бяха тук, щях да попитам за какво ще се разходват“, каза Стоев и изрази съмнение, че сигурно са щели да останат за бонуси. "Щях да ги питам защо година след година ВСС изготвя едни разчети, които не отговарят на действителните нужди за управление на съдебната система“, допълни той.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев защити разчетите на правителството за съдебния бюджет и подчерта, че предвидените приходи от съдебни такси – 58,7 млн. евро (срещу 49,3 млн. евро от ВСС), почиват на анализ на събираемостта и структурата на приходите на съдебната власт

"Позиция на неудовлетвореност и критика към членовете на ВСС“ изрази и Надежда Йорданова от ПП-ДБ. Тя посочи, че програмното бюджетиране на съвета е изключително формално и поставя много въпроси. Йорданова критикува факта, че в проекта на МС над 90% от парите за системата са за заплати и така няма бюджет за реформи.