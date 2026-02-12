ЦИК открива обществена поръчка, свързана с машинното гласуване
©
Поръчката засяга дейности по профилактика на операционната система и приложния софтуер, както и техническо обслужване в предизборния и изборния ден.
Също така и транспортиране на машините за гласуване до избирателните секции в страната.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 4 470 128 евро.
Още по темата
/
Радев: Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция
11.02
Киселова: Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството, датата на изборите е 19 април
11.02
Киселова: Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството, датата на изборите е 19 април
11.02
Още от категорията
/
Росен Желязков: Цената на живота в Европа в момента е висока, защото тя загуби своята конкурентоспособност
18:25
Развитие по казуса със скритите камери: ГДБОБ блокира един от сайтовете, в които се разпространяваха видеата
16:59
МВР може да извършва проверки на видеонаблюдение само при договор с лицензирана охранителна фирма
16:59
Надежда Рангелова за Националната детска болница: Комуникацията с Министерството на здравеопазването е катастрофална
14:18
Налични са свидетелски показания за сексуални контакти с непълнолетни и малолетни по случая в Петрохан
11:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.