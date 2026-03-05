ЦИК разпореди кога могат да се правят промени в персоналния състав на СИК
©
Централната избирателна комисия прие Решение № 4532-НС от 04.03.2026 г. за назначаването на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и разпределението на местата между парламентарно представените партии и коалиции, съгласно разпоредбите на Изборния кодекс.
При назначаването на членовете и на ръководството на СИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като всяка комисия може да се състои от 5 до 9 членове.
Консултациите за сформиране на съставите на СИК са публични и трябва да се проведат при кмета на общината до 14 март 2026 г. По време на консултациите парламентарно представените партии и коалиции трябва да направят своите поименни предложения за членове на СИК. Срокът за назначаването на СИК е до 24 март 2026 г.
Още по темата
/
Областният управител на Русе: Ще проява нулева толерантност към всеки опит за манипулиране на вота на 19 април
04.03
Искра Михайлова: Кабинетът "Гюров" бе заченат от двама родители, единият днес се отказа, остана само Йотова
04.03
Официално, както ФОКУС съобщи: Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ!
04.03
Още от категорията
/
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
05.03
"При извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата": Костадинов с остра критика към действията на правителството
05.03
Експерт: От първата оценка, която даде Съветът по сигурността при служебния премиер, личат много сериозни дефекти
05.03
МВнР с актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
05.03
Запрянов: Решението за разполагане на американските самолети беше взето по време на кабинета ''Желязков''
05.03
Министър Трайков: Очакваме шести блок на АЕЦ "Козлодуй" да заработи на пълен капацитет до 14 дни
05.03
ГДНП с нов ръководител
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тази вечер с полет от Люксембург се прибира Теодора Георгиева, Де...
22:50 / 05.03.2026
Бивш министър: Ако това се случи, може да се очаква петролът и га...
21:52 / 05.03.2026
От енергийната комисия признаха: Компенсации за битовите протреби...
21:00 / 05.03.2026
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 1...
20:34 / 05.03.2026
Министър Иван Христанов: Не съм се изплъзвал! Подготвен съм за ум...
19:39 / 05.03.2026
НЗОК е дала на прокуратурата случаите с хоспитализирани, посещава...
19:38 / 05.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.