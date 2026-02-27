ЦИК с ново важно решение днес
© Булфото
Припомняме, че срокът за регистрация на партиите и коалициите в Централната избирателна комисия за участие в изборите изтича в 17 часа на 4 март. До момента четири политически формации са подали необходимите документи.
Още по темата
/
Нидал Алгафари: Служебният кабинет подменя всичко, което може, за да организира "честни избори" тип "ала-бала"
26.02
Георги Кандев: В МВР ще работи щаб, който да координира работата на структурите на министерството по време на изборите
26.02
Андрей Гюров към към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори
26.02
Костадинов Костадинов за отхвърленото вето на Йотова: Това е голяма победа за българската държавност
25.02
Зафиров: Ветото не е отхвърлено от 8 депутати от БСП, а от 123 народни представители, които не са забравили Конституцията, в която са се клели
25.02
Още от категорията
/
Адвокат Марковски за протестите срещу Сарафов: Опасно е, ако в съдебната система навлезе "улично правосъдие"
08:45
Регионалният министър: България не е усвоила нито едно евро от фонда за справедлив преход, а той възлиза на 600 млн. евро
26.02
Министър Бонева от Брюксел: Тук съм, за да спасим европейските средства в период на удължителен бюджет
26.02
Юлиян Попов за "Петрохан": Идваха при мен, искаха да се поднови споразумението, казах, че няма как
26.02
Националният борд започва независимо разследване на причините за потъването на кораба при Маслен нос
26.02
Депутатите издирват служебния премиер Гюров: Искат да изпратят екип в МС, който да провери как е
26.02
Депутати изместиха изслушването на Гюров, служебният премиер заявил с писмо, че не може да присъства
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Евростат с данни с инфлацията в България и останалите страни в ев...
22:33 / 26.02.2026
Земетресение разтресе съседите, усети се и в България
21:20 / 26.02.2026
"Лукойл България": Няма основания за безпокойство, продължаваме р...
20:58 / 26.02.2026
Катето Евро: Платих сметка за ток - 382 евро, а живея сама и има...
20:17 / 26.02.2026
Нидал Алгафари: Служебният кабинет подменя всичко, което може, за...
20:16 / 26.02.2026
Много лоша прогноза за наемите на жилища
19:31 / 26.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.