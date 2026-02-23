ЦИК започва да приема документи за регистрация за предстоящите избори
© Булфото
Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,30 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход "Ларго“.
Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17,00 часа на 4 март 2026 г. и се извършва по реда на Решение № 4438-НС от 19 февруари 2026 г.
Партиите и коалициите внасят безлихвен депозит за участие в изборите в размер на 1278,23 евро по следната банкова сметка на Централната избирателна комисия в Българската народна банка:
БНБ, София, пл. "Княз Александър І“ № 1
BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03
Още по темата
/
Божидар Божанов: Там накъдето отиват ГЕРБ на следващите избори, ние вече имаме готови законодателни решения
14:39
ЦИК праща писмо до ЕК чрез МВнР, за да разбере защо Цицелков има забрана да участва в наблюдение на избори
12:12
"Тренд": Пет сигурни формации в следващия парламент, Румен Радев е първи с 32.7%, а след него е ГЕРБ
08:57
Стоил Цицелков: Аз съм първият министър в най-новата история на България, хвърлил оставка по морални причини
22.02
Още от категорията
/
Българи изпитаха невъобразим ужас: 23 багажа не пристигнаха с чартърен полет от София до Шарм ел Шейх
11:58
Криминалният психолог Тодор Тодоров за "Петрохан": Информацията не беше поднесена правилно на обществото
09:28
Интересен празник е днес
08:55
"Дечев привиквал ли е днес полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"? Слави Трифонов с въпроси към МВР
22.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.