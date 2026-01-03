Димитър Пенев, също не забравиха своята икона!
"ЦСКА и България са в траур: Отиде си великият Димитър Пенев
Армейци,
С огромна тъга и непрежалима мъка ви информираме за кончината на Димитър Пенев. Днес (3 януари 2026 г.) той ни напусна на 80-годишна възраст. Губим едно от най-великите имена в историята на ЦСКА, на българския футбол и на България... Сърцата ни кървят, а болката ни е неутешима.
Горди сме, че той бе един от нас. Че беше нашият пример, нашият вдъхновител, нашият герой. Че беше нашият Чичо Митко.
Той ще остане завинаги в историята не само с великия си футболен път. Той бе баща и утеха за всички нас, упование и верен другар в трудните моменти и неизчерпаем извор на позитивна енергия за всички, които имаха привилегията да се докоснат до него. Единствен и неповторим – великият Димитър Пенев винаги ще е до нас – в спомените, в ежедневието, в мислите ни!
Стратега завинаги ще остане символ на червената идея – като футболист и като треньор. С екипа на ЦСКА той изигра 329 мача, спечели 7 шампионски титли на България и 5 Купи на Съветската армия, а два пъти бе избран за Футболист №1 на страната.
Като треньор Димитър Пенев е част от едни от най-славните европейски вечери в историята на ЦСКА – отстраняването на Нотингам Форест и Ливърпул и достигането до полуфинал за КЕШ през 1982 г., както и полуфинала за КНК през 1989 г.
Върхът в треньорската му кариера остава незабравимото лято на 1994 г., когато изведе националния отбор на България до историческото четвърто място на Световното първенство в САЩ – постижение, което завинаги ще го нареди сред най-великите.
Димитър Пенев бе обявен за треньор №1 на България за ХХ век, носител на орден "Стара планина“ – първа степен и почетен гражданин на София.
От името на ПФК ЦСКА изказваме най-искрените си съболезнования на семейството, близките и всички, които го обичаха.
Нека днес сведем глава за бащата на ЦСКА.
Нека да кажем огромно: Благодаря!
Светъл ти път, великане!
Никога няма да те забравим!
Димитър Пенев, завинаги един от нас!
ЦСКА изказва искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Димитър Пенев. Съболезнования на цялата "червена“ общност и на футболна България.
Ще информираме своевременно за датата, часа и мястото на поклонението пред Димитър Пенев", написаха "армейците" в социалните мрежи.
ЦСКА: Димитър Пенев бе нашият баща! Завинаги един от нас!
© FB: CSKA Sofia FC
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.