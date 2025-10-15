ЗАРЕЖДАНЕ...
Царево пред нова заплаха: Кметът предупреди "Ще бъде задействан BG Alert!"
© Меteo Bulgaria
Това написа кметът на Царево Марин Киров. Причината е прогнозата за обилни валежи тази нощ.
Кметът се позовава на публикация на Меteo Bulgaria:
Нещо много важно, за което никой никъде не пише, а трябва
Намерихме време и прегледахме обстойно моделите. Та, трите регионални такива с висока резолюция (на картите) прогнозират нови локални, но и значителни валежи през следващото денонощие в Бургаско и по Южното Черноморие!
Възможни са количества до 50-80 л/кв.м., а и повече дори на места там. Местната власт да следи реките и деретата от полунощ нататък, за да няма изненади и проблеми!
Още по темата
/
Отново студ в България
14.10
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
12.10
Атанас Зафиров: Причините за тежките наводнения у нас са беззаконие, алчност и най-вероятно корупция
11.10
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
11.10
Предупреждение от първа степен за опасно време в Русе днес. поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
11.10
Още от категорията
/
Роман Василев за изборите в Пазарджик: Защо имаме граждански арест, който беше показан по телевизията
19:12
Земетресение в България!
09:06
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.