Цената на рибата пада до дни

© От дни рибарските лодки стоят на пристанищата заради лошото време. Силният вятър е пречка за малките плавателни съдове да излизат в морето и затова рибата в търговските обекти е малко. От черноморските видове може да се намери сафрид, зарган и дребен паламуд. Липсата на богат улов влияе на цените, които към момента са с 1-2 лева по-високи от миналата година. Търговците казват, че в следващите седмици се очаква изобилие на риба и цената ще се понижи.



"Според мен закъснява малко заради по-топлите води. Рибата се групира в пасажи, след като водата изстине достатъчно. Първите сигнали идват от север, че слиза надолу някаква риба, но Свети Никола ще каже в крайна сметка какво ще се получи", казва рибарят Димитър Янчев.



В момента в мрежите при хубаво време рибарите хващат основно сафрид, много малко чернокоп, а на север – паламуд.



"Черноморски видове има. Засега сафрид, калкан, миджит по-малко, барбун. Това е прясна черноморска българска риба", казва пред NOVA търговецът Надя Келер.



Изобилието на щанда се допълва от вносна риба – сафрид, скумрия, зарган. Изобилие има и сред желаещите да купят риба. Търговците обясняват, че повишаването на цената на рибата е минимално и се дължи на липсата на добър улов.



"Ако сафридът миналата година по това време е бил 8–10 лв., сега е 10–12 лв., а по-дребничкият е 5–6 лева. От 10 години цените са горе-долу едни и същи", казва Надя.



Цените ще тръгнат надолу, ако морето напълни мрежите с риба. А това, според рибарите, зависи от природата, която периодично ги дарява с богат улов.



В последните години изчезнали видове риби – попчета, скумрия – се заменят с нови видове, нетипични за Южното Черноморие, заради климатичните промени.



"Минокоп при всички случаи. Даже водолазите, които потопяваха параклиса край острова, някои от тях ми казаха: облак от дребен минокоп. Той е сравнително едра риба. Това значи, че тази популация вече се заселва твърдо. Тя е намерила ниша, която е освободена от друг вид", заявява Димитър Янчев.