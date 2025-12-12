Цената на златото продължава рязкото си възстановяване и днес 12.12.2025 г. премина ключовото ниво от 4 300 долара, достигайки до над 4 338 USD за тройунция – най-високата стойност за последните седмици. Поскъпването се вписва в растящата тенденция, която инвеститорите наблюдават от средата на есента, подхранвана от несигурност във финансовите пазари и очаквания за промени в политиката на Федералния резерв.Златото получава подкрепа от очакванията за ново понижаване на лихвите в САЩ. Инвеститорите продължават да калкулират вероятността, че Федералният резерв ще се насочи към по-мек курс през 2026 г., тъй като американската икономика изпраща смесени сигнали. По-ниските лихви традиционно правят златото по-привлекателно, защото намаляват доходността от конкурентни инструменти като депозити и облигации.Едновременно с това щатският долар отслабва, което прави златото по-евтино за купувачи извън САЩ. Това увеличава глобалното търсене и засилва възходящия натиск върху цената.Икономическите данни от САЩ допълват картината на несигурност. Последните отчети за пазара на труда показаха значителен ръст на заявленията за безработица, най-висок за почти четири години и половина, което кара част от инвеститорите да търсят по-стабилни активи. "В подобни моменти златото традиционно служи като "убежище“ и привлича капитали“, казва Макс Баклаян от Tavex, цитиран от"В такава среда златото е не просто защита – то е стратегически актив. Виждамe как инвеститорите по света се обръщат към него не само за спокойствие в периоди на несигурност, но и като основен елемент от дългосрочните си портфейли. Ако текущите тенденции продължат, очаквам цената да надхвърли 5 000 долара до 2030 г. Златото навлиза в нов цикъл, в който ролята му като глобален финансов стълб ще става все по-видима.“, допълва Макс Баклаян.Паралелно със златото, среброто също отбеляза силен ръст и днес задмина цената от 64 долара за тройунция, което го поставя близо до рекордните му годишни стойности. Металът е в устойчиво рали, подкрепено както от индустриалното търсене, така и от засиления интерес на инвеститори.Този възход укрепва общото позитивно настроение към благородните метали и допълнително подкрепя ръста на златото.