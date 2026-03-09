Цените на бензиностанциите растат: Дизелът с най-осезаем скок за седмица
© ФОКУС
При бензин А95 разликата от вчера до днес е 1 цент за литър. Газта също поскъпва с 1 цент, а при дизела увеличението е 2 цента за 24 часа – между 8 и 9 март.
Премиум дизелът е поскъпнал с 3 цента, докато в цената на метана няма промяна.
От 3 март до днес цената на бензина е скочила с 8 цента за литър, а тази на дизела – с 14 цента.
Хората, които са зареждали автомобилите си на газ на 3 март, са плащали по 0,58 евро за литър, а днес цената е 0,62 евро – или с 4 цента повече.
Метанът от своя страна е поскъпнал само с 1 цент за периода от 3 до 9 март.
Какви са цените на горивата към днешна дата:
Бензин А95 – 1,34 евро за литър
Дизел – 1,43 евро за литър
Газ – 0,62 евро за литър
Метан – 1,14 евро за кг
Справката показва, че поскъпването е най-осезаемо при дизеловото гориво и най-слабо при метана.
По думите на служебният финансов министър Георги Клисурски няма риск за доставките на горива към България заради военния конфликт в Иран. Това заяви служебният финансов министър Георги Клисурски.
