Цените на горивата продължават да се покачват: Дизелът скочи с 19 цента за 10 дни
© ФОКУС
При цената бензин А95 разликата от вчера до днес е 1 цент за литър - от 1,35 евро на 1,36 евро за литър.
Дизелът също е поскъпнал с един цент за денонощие и цената му днес е 1,48 евро за литър.
Цените на газта и метана остават без промяна.
Какви са цените на горивата към днешна дата:
Бензин А95 – 1,36 евро за литър
Дизел – 1,48 евро за литър
Газ – 0,63 евро за литър
Метан – 1,14 евро за кг
От 3 март до днес, само за 10 дни, се отчита поскъпване на всички горива, като при дизела е най-осезаемо. Той е поскъпнал с 19 цента.
Какви мерки взима България?
Вчера служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че правителството обмисля директни помощи за гражданите, които ще бъдат най-засегнати от покачващите се цени.
По-късно същия ден на първо четене в Комисията за бюджет и финанси с 10 гласа "за", 7 "въздържал се" и нито един против народните представители приеха предложението на ''ДПС - Ново начало'' за създаване на фонд за компенсации заради високите цени на горивата.
