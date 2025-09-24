Цените в големите търговски вериги объркват потребителите, предлагат промяна

© Все повече граждани сигнализират за объркващо изписване на валутите в търговските обекти. Според сегашното законодателство, Законът за въвеждане на еврото задължава шрифтът за изписване на цените да е еднакъв както за лева, така и за евро.



Проблемът обаче е, че няма фиксирано изискване за съотношението между размера на цената и размера на валутата. В резултат на това често се срещат етикети, при които не става ясно коя цена е в коя валута или дали става дума за промоционална оферта. Въпреки че това създава объркване за потребителите, в момента такива практики са законни.



Гражданската инициатива "Антиспекула“ обяви, че ще изпрати на парламентарните групи законопроект за изменение и допълнение на Закона за въвеждане на еврото. Предложението предвижда търговците да бъдат задължени да изписват валутите с размер не по-малък от 60% от височината на цената, за да се гарантира по-голяма яснота за потребителите.



От инициативата се надяват, че промяната ще улесни потребителите при ориентация в цените и ще намали случаите на заблуждаващо представяне на стоките и услугите.