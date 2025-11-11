Тази година прекомерното производство на зеле доведе до рязък срив в изкупните цени, които паднаха до 0,30 лв. за килограм. Това е с около 0,15 лв. под реалната себестойност, а в същото време зеленчукът се продава в търговските вериги за до 1,29 лв. за килограм. За дисбаланса сигнализира Иван Кабуров от село Мало Конаре, Пазарджишко, заместник-председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция.По думите му през миналата година ситуацията е била диаметрално различна. Заради сушата добивите са били ниски и зеленчукът се е изкупувал по 0,80 лв. за килограм. Тогава високата цена е мотивирала много стопани да засадят повече площи, което в крайна сметка води до днешното свръхпредлагане.Кабуров подчертава, че разликата между изкупните и крайните цени не отива при производителите. Според него липсата на регулация позволява прекомерни надценки, а решението е приемането на Закона за агрохранителната верига, който да осигури проследимост и контрол в цялата система.Той настоява и за въвеждане на производствени квоти за следващата година, за да се избегнат масови фалити.Производителят съобщи и за друга тревожна тенденция – през предстоящата зима техните отопляеми оранжерии ще останат празни."Третата причина е в лесния достъп до българския пазар на турски и албански краставици и домати. Бедата за потребителите е, че те се третират със забранени в Европейския съюз продукти за растителна защита" – алармира производителят пред Sinor.bg.Заради разходите за отопление семейството му планира да започне оранжерийното производство едва на 1 март.