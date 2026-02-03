Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ) подписаха Меморандум за сътрудничество, с който официално заявиха намерението си за дългосрочно партньорство в подкрепа на българските общности зад граница.Меморандумът поставя основите на устойчива рамка за съвместна работа в областта на образованието, обучението, младежта и спорта чрез инструментите на програмите "Еразъм+“ и "Европейски корпус за солидарност“. Двете държавни институции си поставят за цел улесняване на достъпа на български организации, училища и културни центрове до възможностите на програмите "Еразъм+“ и "Европейски корпус за солидарност“ чрез повишаване на информираността сред българите зад граница и насърчаване на участието на български деца и младежи в образователни обмени и дейности.Сред приоритетите на партньорството е също подкрепа за българските неделни училища чрез обучения на учители и обмен на добри практики, както и насърчаване на партньорства между образователни институции в България и в чужбина. Двете организации ще работят и за стимулиране на участието на млади българи в младежки обмени, доброволчество и проекти за активно гражданство.Сътрудничеството предвижда още координиране на информационни кампании, съвместно разработване на стратегически инициативи, обмен на експертиза и популяризиране на резултатите от реализираните проекти. Чрез тези дейности страните целят да допринесат за социалното приобщаване, развитието на умения и поддържането на трайна връзка на младите хора с България.Подписването на Меморандума за сътрудничество поставя началото на активна съвместна работа, като предстои организирането на първото събитие, което ще обедини организации на българската диаспора с цел обмен на опит, добри практики и изграждане на партньорства.