Части от Северна България остават мъгливи
До вечерта мъглата отново ще се развива и ще "превземе“ същите райони, в които е била. Този тип инверсии ще се задържат и през следващите 72 часа, ако не се появи вятър, известяват от Meteo Balkans.
При това положение високите температури, прогнозирани от повечето модели, ще бъдат неоснователни. Моделите трудно прогнозират мъглите, въпреки високата си резолюция. Една от причините са физичните параметризации, структурата на модела и прогнозата на планетарния граничен слой (ПГС). Това е най-ниската част от тропосферата, която е в пряк контакт със земната повърхност.
