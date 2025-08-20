Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Частни превозвачи ще могат да влязат в жп транспорта у нас от следващата седмица
Автор: Самуил Иванов 12:14Коментари (0)67
© Булфото
Стартира процедурата за избор на нови оператори в железопътния транспорт у нас. Това обяви министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов на брифинг в Министерския съвет.

"Възложено ми е да обявим процедурата за избор на нови оператори на железопътни пътнически превози. Целта на нашето правителство е да превърнем железопътния транспорт в гръбнак на обществения транспорт в страната. Всички знаете, че секторът страда от десетилетия от остро недофинансиране и неизвършването на реформи", отбеляза министърът. 

Той посочи, че спрямо изискванията по Плана за възстановяване и устойчивост държавата трябва да проведе реформата в железопътния сектор.

"Включването на частни оператори има потенциал да направи нашата железница атрактивна, устойчива и ефективна. Конкуренцията няма да бъде просто борба за субсидии, а състезание за по-добро обслужване на пътниците", категоричен бе министър Караджов.

Той посочи, че към момента има издадени три железопътни лиценза, но по думите му нито един от тях не е направил постъпки да стане реален оператор на пътнически железопътни услуги. 

"В ПВУ сме записали ясно и точно, че при изготвянето на процедура за възлагане на тези услуги ще се премахнат всички потенциални пречки и ще се гарантира достъпът до пазара, включително разделянето на договора на няколко обособени позиции с ограничен обем. 

Такива позиции са определени. Разделили сме мрежата и влаковете в страната на три региона - Западен, който ще извършва 75% от дейността, Северен, който е 13,5% от дейността и Южен, който е 11,2% от дейността", каза министърът. 

През следващата седмица ще бъде дадено началото на конкурсната процедура. Тя ще бъде обявена в Официалния вестник на Европейския съюз, а достъп до нея имат всички железопътни оператори на държави-членки на ЕС. 

"Обемът на поръчката е определен на база обема свършена работа през тази година, а срокът за подаване на документи за потенциалните участници ще бъде три месеца. Сключването на договора трябва да стане до 13 декември тази година. Реалната дейност по влизане и функциониране на новите работи ще започне от 13 декември 2026 година. Продължителността, с която ще бъдат тези договори ще бъдат 12 години", каза той. 

Операторите ще могат да използват безплатно подвижния състав, закупен след 2009 година. Собствеността остава на България, обясни Гроздан Караджов.

Железопътният състав преди 2009 година остава на БДЖ, като той също ще може да бъде отдаван при специални условия. 

Трудовите правоотношения с работниците и служителите ще бъдат запазени и няма да бъдат прекратени при избора на нови изпълнители на обществената превозна услуга. За срока на действие на договорите ще се запазят колективните трудови договори при условията и по реда на Кодекса на труда.

Още по темата: общо новини по темата: 336
12.08.2025 »
08.08.2025 »
03.08.2025 »
25.07.2025 »
23.07.2025 »
22.07.2025 »
предишна страница [ 1/56 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
14:02 / 18.08.2025
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
След тежката катастрофа в София: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
След тежката катастрофа в София: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
14:00 / 18.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:05 / 18.08.2025
Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
10:05 / 18.08.2025
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
09:12 / 18.08.2025
Милен Керемедчиев: Тръмп усети от първа ръка какво е да преговаряш с Путин
Милен Керемедчиев: Тръмп усети от първа ръка какво е да преговаряш с Путин
11:08 / 18.08.2025
Актуални теми
Туризъм
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Ковид заболявания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: