Челен удар между две коли във Врачанско, има пострадали деца
© Диана Русинова
Лек автомобил Seat, движещ се в посока Враца, е бил ударен челно от джип Suzuki, който се е движел посока Оряхово и се е завъртял на пътното платно и е навлязъл в насрещното движение.
Движението в участъка се регулира от екипи на "Пътна полиция".
