ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Черен ден в Бургаско! Трима се удавиха в морето, борят се за живота на дете!
Малко след 12:00 ч. вчера е подаден сигнал, че в района на плажа към къмпинг "Каваци-юг“ в морето срещу втори спасителен пост се удавила 72-годишна жена от София.
Около 16:30 ч. в района на северния плаж на Приморско до пост №7 в морето се е удавил 35-годишен чешки турист, пристигнал в България на 16 август.
Малко преди 18:00 ч на неохраняема зона на плаж "Силистар“ се е удавил 41-годишен мъж от София.
Около 17.45 ч. на плажа срещу хотел "Белвю“ в Слънчев бряг от морето до спасителен пост №5 е извадено 13-годишно момиче от Молдова. По данни на родителите малко по-рано то влязло в морето, но от вълните залитнало и се потопило под вода за кратко време. Вероятно е получило паник атака, впоследствие направило "гърч“ и е транспортирано по спешност в УМБАЛ – Бургас, където е настанено в отделение "Реанимация“ на апаратно дишане, в критично състояние и с опасност за живота.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 612
|предишна страница [ 1/102 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Камера засне най-опасното включване към магистрала, което сте виждали
14:49 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: