Черната пантера отново се появи, но не в Шумен

© Предполагаема черна пантера се е появила в района между селата Богданци и Търновци (Община Тутракан). Това съобщиха за "Фокус" от ОДМВР - Силистра.



Сигналът е подаден вечерта на 25 август 2025 г. в Районното управление в Тутракан. По информация на очевидци забелязаното животно е приличало на черна пантера.



Днес със заповед на Областния управител на Силистра е свикан кризисен щаб.