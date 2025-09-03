Черният леопард забелязан край Дупница?

© Илюстративна снимка Жител на близко до Дупница село е подал сигнал за забелязана голяма черна котка. Това потвърдиха за "Фокус“ от Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Сигналът е приет от страна на полицията и са изпратени екипи на указаното място. Няма информация за открито животно, но проверката продължава.



Мъжът от село Крайници е съобщил, че е забелязал животно, което прилича на издирвания черен леопард. По непотвърдена информация е заявил, че разполага и с видеоклип.



Полицейските екипи трябва да удостоверят или да отхвърлят истинността на подадения сигнал.