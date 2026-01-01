Честита нова 2026-та година!
Екипът на Ruse24.bg Ви пожелава много успехи, щастливи мигове, споделени емоции и най-вече здраве, за да се наслаждавате на случващото се около вас!
Надяваме се и през новата 2026-та да бъдем заедно, за да споделяме всичко актуално в цялата страна и по света. Ние обещаваме да Ви информираме все така своевременно и безпристрастно, а от вас очакваме още по-голяма активност в коментирането на всичко, което ви впечатлява.
Очакваме и градивните ви критики, защото те ни посочват грешките, които както всички хора правим. Нека през новата година се постараем да бъдем малко по-добри и да направим България едно по-приятно място за живеене!
Нека чашите и сърцата ни бъдат винаги пълни! Наздраве!
