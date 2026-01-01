Честито! България влезе в еврозоната!
С въвеждането на еврото ще се извърши превалутиране на цените от левове в евро. Този процес ще продължи до 8 август 2026 г., като цените ще бъдат обозначавани едновременно и в двете валути. Цените в левове ще се изчисляват и показват в евро чрез точния курс на еврото в лев – 1 евро = 1,95583 лева.
ФОКУС съветва по време на новогодишните празници да се заредите с достатъчно пари в брой. В новогодишната нощ за определен интервал от време няма да може да се теглят банкноти от банкомат или да се плаща с карта на ПОС терминал. След 0 часа на 1 януари, освен в лева, ще може вече да платите и с еврови банкноти.
След превалутирането сумите в евро ще се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Ако третият знак е по-малък от пет, вторият знак остава непроменен, а ако е равен или по-голям от пет, вторият знак се увеличава с едно.
Тези правила са задължителни за всички търговци, които трябва да обозначават цените едновременно в левове и евро. На касовите бележки цените ще бъдат посочени едновременно в левове и евро, което позволява лесна проверка на точността на превалутирането.
В периода на двойното обозначаване, който ще продължи до 8 август 2026 г., цените в лева и евро в магазините трябва да се изписват близо една до друга, като е задължително използването на еднакъв размер, вид и цвят шрифт за всички обозначения.
Поради въвеждането на еврото в периода от 12.00 ч. на 31 декември до 18.00 ч. на 1 януари 2026 г. Порталът за електронни административни услуги /ПЕАУ/ ще бъде недостъпен за потребителите.
Освен това на 31 декември и на 1 януари няма да се извършват и картови плащания за погасяване на глоби по Закона за движение по пътищата чрез мобилните терминални ПОС устройства в патрулните автомобили на МВР, както и чрез терминалните устройства ПОС във всички районни управления на МВР, в отделите и секторите "Пътна полиция“ на СДВР/ОДМВР, на граничните контролно-пропускателни пунктове, в звената на "Български документи за самоличност“ и всички останали структури на МВР.
