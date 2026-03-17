Честито на имениците днес
©
Свети Алексий е роден в знатно римско семейство, но избира пътя на аскетизма. Според преданието, той напуска дома си още в деня на сватбата си, за да се посвети на молитва в бедност. Десетилетия по-късно се завръща в родния дом като непознат странник и живее там до смъртта си, без да разкрие самоличността си пред близките си.
Народни поличби според времето имат следното значение:
При ясно и слънчево небе, това е знак за ранна и топла пролет.
Силен вятър означава забавяне на затоплянето и възможни слани.
Ако вали сняг, то това е предупреждение, че зимата все още не си е тръгнала окончателно.
Старите поверия налагат специфични ограничения за 17 март, за да се запази благополучието в дома:
- Денят не е подходящ за сделки. Категорично не се препоръчва даването или вземането на пари и вещи назаем.
- Семействата с малки деца трябва да бъдат предпазливи. Вярва се, че на този ден лесно може да се "подари“ късметът на детето, затова се избягват рискови начинания.
В църковната традиция денят е време за духовно пречистване. Вярващите се молят на Св. Алексий за изцеление, защита на онеправданите и утеха при житейски изпитания. Това е момент за смирение и милосърдие към нуждаещите се.
На 17 март празнуват: Алекси, Алексий, Алексей, Алексия.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.