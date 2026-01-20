Четири партии напускат "БСП – Обединена левица"
Промените в състава на коалицията се извършват след постъпило искане в ЦИК и е разгледан на днешното заседание на Комисията.
Тези партии станаха част от коалицията при регистрацията й за участие в извънредните парламентарни избори, проведени през октомври 2024 г.
/
/
