Софийския районен съд остави в ареста четирима от задържаните при протеста на 1 декември. 

Съдът реши, че има реална опасност от извършване на ново престъпление, а според прокуратурата четиримата са обществено опасни. Младежите са обвинени за това, че по време на демонстрацията са замеряли органите на реда със стъклени бутилки и пиратки. 

Защитата на четиримата подчерта, че няма достатъчно данни за това те да са извършили вандалските прояви. 

Определението на съда не е окончателно и предстои да се гледа от СГС на 11 декември.