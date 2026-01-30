Илияна Йотова.
"Впечатлена съм от срещата си с държавния глава. Проведохме смислен и задълбочен разговор. Потвърдих, че ще изпълня конституционните си задължения. Смятам, че изборът на г-жа Йотова е силно ограничен от "домовата книга". Аз съм доказала, че мога да създавам работещи екипи. Познавам работата на администрацията, защото дълго време съм била част от нея и считам, че това ще ми помогне да се справя", допълни Николова.
Тя е категорична, че все още е много рано да се говори за имена на служебни министри.
Четвърто "да": Маргарита Николова е готова да оглави поста служебен премиер
