Читател на ФОКУС: Открих стара бележка от аптека и се ужасих "някои лекарствата са скочили с над 50% за 5 години"
Ровейки по стари чекмеджета, нашият читател открил рецепта от ноември 2020 година. По стечение на обстоятелствата, част от лекарствата купува и до днес.
Хванал калкулатора, отворил приложението на същата аптека и установил, че днес пробиотикът е двойно по-скъп. Буквално възкликва "Хора, усетихте ли, че лекарствата ни скочиха с над 50%".
ФОКУС тръгна по следите и установи:
– Прокомбо /за 2 опаковки през 2020 г./ 20,94 лв. Днес за една, в същата аптека, плащаме 20,48 лв.
Вървим по списъка и виждаме, че две от лекарствата дори са поевтинели, останалите са с от 1 до 3 лева по-скъпи.
