Теменужка Петкова проведе работна среща с Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата (ЕСП). Във фокуса на разговорите беше представянето на Годишния доклад на ЕСП за 2024 година.
"България е отличник в изпълнението на приходите от мита, а нивото на усвояване на структурните фондове е над средноевропейското“, съобщи българският член на ЕСП при представянето на основните заключения в документа. Като още един добър пример Иванова посочи работата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).
"България има добър капацитет и много добри професионалисти в одита“, коментира от своя страна положителните заключения Теменужка Петкова. Тя приветства решението на ЕСП за работа по опростяване на правилата, защото това би довело до по-висока конкуренция при кандидатстване по европейските програми. Министърът акцентира върху интензивната работа, която Министерството на финансите и останалите отговорни институции осъществяват във връзка с второто и третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. "Вървим в правилната посока и продължаваме диалога с Европейската комисия“, подчерта тя.
От своя страна, Илиана Иванова обърна внимание, че се наблюдава спад в процента грешки при разходите от бюджета на ЕС. През 2024 г. той е в размер 3,6%, докато година по-рано е бил 5,6%. Рисковете и предизвикателствата пред работата на ЕСП, които Иванова открои, са свързани с нарастващата тежест на дълга, като се наблюдава увеличение на заемите с над 30% за 2024 г., разходите за лихви по Next Generation EU и тяхното отражение върху бюджетите, както и забавяне в усвояването на средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост и структурните фондове.
Член на Европейската сметна палата: България е отличник в изпълнението на приходите от мита
©
Още по темата
/
Управляващите дадоха 300 хил. лева за назначаването на нови служители в Министерството на енергетиката
21.10
Томислав Дончев: Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите по ПВУ
25.09
Желязков: Има всички предпоставки в най-скоро време Комисията за противодействие на корупцията да бъде с нов състав
26.07
Ивайло Калфин за новия бюджет на ЕС: Сега основният критерий ще бъде дали изпълняваме обещаните реформи, а не просто дали харчим парите
23.07
Още от категорията
/
Радев: България е солидарна с усилията на Ливан в подкрепа на мира, сигурността и стабилизирането на Близкия изток
19:16
Каримански за Бюджет 2026: Ситуацията ще се влоши, ако дългът не се използва за инвестиции, а за издръжка на администрацията
09:10
Близо 1 млрд. евро са заложени в проектобюджета на съдебната власт за 2026 г., от тях около 90 процента са за заплати
08:49
Плевнелиев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Каквото и да се направи в посока национализация, това ще взриви бизнес средата у нас
09.11
Министерство на туризма и UN Tourism разработват стратегически документ за инвестиции в сектора
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.