Човекът, подал сигнала за трагедията в хижа "Петрохан", е бил част от неправителствената организация
© БНТ
Той е от софийското село Гинци, в чиято територия попада и бившата хижа.
По информация на кмета на населеното място мъжът е бил регистриран там по настоящ адрес.
Жители на селото не го познават, а тези, които са го виждали, са малцина. Извън камерата те разказаха, че се е нанесъл неотдавна и много рядко се появявал.
В къщата в Гинци живеел с жена от мексикански произход, затова го наричали Мексиканеца. Жената няма регистрация в кметството като жител.
От дни в обитавания от тях дом няма никой и според местните се е изнесъл от там.
По наша информация при подаването на сигнала до 112 за случилото се в хижата той се е представил като "близък“.
Междувременно районът около бившата хижа продължава да е под строга охрана. Днес към мястото отново се качи бус на криминалистична лаборатория, а около обед високопроходим полицейски автомобил слезе от там, качи двама цивилни граждани – очевидно работници, след което се върна с тях към опожарената сграда.
Още по темата
/
Станислав Анастасов: Знаем защо Мирчев пуска фалшиви димки по време на изслушването за трагедията в хижа "Петрохан"
21:41
Без следа по случая "Петрохан": Няма данни кой е поискал споразумение с агенцията за защитените територии
19:37
Кадри, заснети преди трагедията в Петрохан: Киберексперт откри разминаване в метаданните на файловете
19:37
Зам.-министърът на МВР за "Петрохан": Кемперът е засечен на 31 януари на АМ ''Тракия'', имало е непълнолетно момиче
17:01
Ръководството на МВР за случая "Петрохан": Ще кажем истината, когато сметнем, че всичко е изяснено
13:54
Доц. Милен Иванов: Психотест се прави при всяко подновяване на разрешително за притежание на оръжие
11:16
Експерт: Ако видим в едно разрешение, че то е издадено на дадена дата за 16 оръжия, това не значи, че се е случило в един ден
11:15
Още от категорията
/
Еврозоната: 1000 кафета в кафенето на месец през 2025 г., 1000 и днес, но на двойна цена – бизнесът нараства "уж" 2 пъти, но производителността – не
17:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.