© виж галерията Българската песен на Евровизия 2020 Tears Getting Sober беше представена официално. Композицията, която Виктория ще изпълни в Ротердам, се излъчи в ефира на БНТ 1, а музикалното видео е достъпно в дигиталните канали на конкурса.



Музиката и текстът на Tears Getting Sober са дело на самата Виктория в сътрудничество с един от успешните композитори и текстописци на Евровизия от Symphonix International - Борислав Миланов. В проекта участие имат още Лукас Оскар от Австрия и Корнелия Виболс от Швеция. Песента е продуцирана от българската компания Ligna Studios.



От края на март българският представител на Евровизия започва своето промоционално турне в Европа. Виктория ще пее в Лондон на 29 март, в Амстердам на 4 април и в Мадрид на 11 април. Младата изпълнителка ще се срещне и с българите зад граница в тези градове, като на 27 март ще бъде част от концерта на Б.Т.Р. в британската столица.



Евровизия 2020 ще се проведе в Ротердам. Двата полуфинала и големият финал на шоуто ще бъдат излъчени на живо по БНТ 1 на 12, 14 и 16 май. България ще вземе участие във втория полуфинал на 14 май, а българите в цяла Европа и Австралия ще могат да подкрепят Виктория гледайки месните телевизии в страната, в която живеят.



Българското участие на Евровизия 2020 се реализира като публично-частно партньорство между Българска национална телевизия и Ligna Group, като за първи път в участието на България в Евровизия се включва и генерален спонсор – българската компания iCard.



Българската песен Tears Getting Sober е достъпна за слушане и в международната стрийминг платформата Deezer, която е официален партньор на българската песен на Евровизия 2020.