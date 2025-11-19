Чужденците продават жилищата си в България: БНБ отчете отрицателен нетен поток от инвестиции в имоти
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 316.7 млн. евро за януари – септември 2025 г. Той е по-голям с 296.1 млн. евро от този за януари – септември 2024 г., който е положителен в размер на 20.5 млн. евро.
Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 15.9 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 7.1 млн. евро за януари – септември 2024 г. По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 3118.2 млн. евро, при положителна стойност от 2013.4 млн. евро за януари – септември 2024 г.
Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 901.3 млн. евро, при положителна стойност от 61.9 млн. евро за януари – септември 2024 г.
Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – юни 2025 г. са от Нидерландия (554.9 млн. евро), Италия (325.2 млн. евро) и Гърция (317.1 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към САЩ (150.5 млн. евро) и Люксембург (76.5 млн. евро).
По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – септември 2025 г. възлиза на 402.4 млн. евро (0.4% от БВП), при 786.1 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на предходната година. През септември 2025 г. нетният поток е положителен и възлиза на 48.1 млн. евро, при положителна стойност от 95.8 млн. евро за септември 2024 г.
