Стоил Цицелков заяви в позиция до NOVA, че е необходимо възможно най-бързо да се определят ясни и професионални стандарти за правилата за гласуване.
"Призовавам ръководството на ЦИК да изпълнява отговорно задачите, за които е избрано и получава възнаграждение, включително и в период без избори. е Очаквам ЦИК да реагира активно на установените от Конституционния съд нарушения на избирателните права и да изисква публично всяка информация от обществено значение за честността на вота", казва Цицелков.
По думите му доброволците и гражданските наблюдатели са независими и не получават средства от ЦИК, нито са подчинени на нея извън рамките на закона. "Ако Комисията не е готова да се фокусира върху основната си работа и вместо това се занимава с несвойствени теми, призовавам членовете ѝ да обмислят оставка, за да бъдат излъчени хора с реална готовност да работят за честни избори", призова бившият служебен вицепремиер.
Цицелков: Ако ЦИК не може да се фокусира върху работата си, членовете й да обмислят оставка
