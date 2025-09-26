© Булфото "От МЕЧ не искат да подкрепят вота ни на недоверие, трябват ни пет подписа", заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев.



"Вотът на тема "Несправяне на правителството с безводието в страната и управлението на ВиК сектора" беше подготвен през юли и беше подкрепен единствено от "Величие", каза още Ганев.



По думите му от МЕЧ са поставили условие на "Възраждане", че лично Костадин Костадинов трябва да им се помоли, за да осигурят необходимите гласове.



"Правителството е готово да падне, а опозицията отказва подкрепа", допълни Ганев.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.