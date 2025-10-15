ЗАРЕЖДАНЕ...
Цончо Ганев: Това правителство е разклатено и е напът да падне
"Ситуацията е меко казано неприятна за ГЕРБ и коалиционните им партньори от ИТН и БСП. Това правителство е разклатено и е на път да падне. Борисов публично осъзна, че Пеевски го е овладял. Ще стане господин никой, ако отиде на преговори с лидера на "ДПС-Ново Начало".
Ганев каза още, че ситуацията, в която се намираме е безпрецедентна.
"Всичко, което се очаква да се случи, е пагубно", каза още Ганев.
