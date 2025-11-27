Цончо Ганев: Управляващите се страхуват от обединената опозиция
По думите му политически сили, които доскоро са били напълно несъвместими, днес действат заедно в опозиция, обединени от общата цел – свалянето на настоящото правителство.
"Политически сили, които сме диаметрално противоположни, сме обединени в това да свалим това вредно за България правителство. Това показва колко силен е страхът на управляващите от обединената опозиция", каза той. Според него проектобюджетът е вреден, а приемливият изход е пълна отмяна на мерките за повишаване на данъците и за увеличаване на държавния дълг.
Депутатът призова привържениците на "Възраждане“, както и тези на ПП–ДБ, да поддържат ежедневния обществен натиск чрез протести:
"Имаме една цел – сваляне на това правителство. Натискът трябва да продължи всеки ден".
Ганев подчерта, че демонстрациите трябва да останат мирни и да не преминават в насилие:
"Видях как Ивайло Мирчев беше замерван със стъклени шишета. Призовавам – без агресия".
На въпрос дали именно неговият автомобил е бил атакуван по време на протестите, той даде уклончив отговор:
"Ще оставя на вашата фантазия да прецените".
