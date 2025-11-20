Гроздан Караджов да замине на среща с китайския вицепремиер и министър на транспорта в Сиан. Това съобщи зам.-председателят на "Възраждане" Цончо Ганев по повод визитата си в Пекин.
По думи на Ганев Караджов е заявил, че няма да пътува ден преди срещата, а причината била гласуването на бюджетите на първо четене. Той постави под въпрос и отказа на Атанас Зафиров да участва в срещата като вицепремиер.
"Шеф на асансьор в МС, отказва да отиде като заместник министър-председател". Той също беше поканен, но отказа, посочи още Ганев.
Според зам.-председателя на "Възраждане" умишлено се прави всичко възможно България да остане без инвестиции, с една основна цел – ликвидирането на БДЖ, довеждането до фалит на всички предприятия, свързани с инфраструктурата, а след това – тяхното разпродаване и унищожаване.
"Нашият посланик пред очите ми сигурно загуби няколко минути от живота си, за да се чуди какво и как да оправдава – първо отсъствието на вицепремиерите и второ - бойкотирането на пристигналите", каза още Ганев.
По негови думи Министерството на транспорта забранява участие в оперативните работни срещи с всички ръководни фактори в Китай и поиска оставката ресорния министър.
"Искаме още днес оставката на министъра на транспорта, оставката на шефа на холдинга, оставката на шефа на ЖП инфраструктурата, оставката на този, който отговаря за пристанищата и най-вече оставката на цялото правителство", заключи Ганев.
Цончо Ганев поиска оставката на транспортния министър Караджов
©
Още по темата
/
Голям проблем пред собствениците на земеделски земи: Предлаганите промени според тях са противоконституционни
14:15
Кирил Петков: Слави написа поредния си "мъжествен" пост срещу жената, която го осъди за предишните му комплексарски творби
10:08
Лена Бориславова за Слави Трифонов: Той и песен написа преди време! Осъдих го за нея на първа инстанция
19.11
Евродепутат е категоричен: Много спешно трябва да се промени Законът за българското гражданство!
10.11
Още от категорията
/
Бюджетът на съдебната власт със 180 млн. евро по-малко – никой от магистратите не се появи при обсъждането в комисия
14:37
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
13:48
Проф. Пламен Киров по казуса с референдума за еврото: Конституционният съд не е бърза помощ за политиците
11:34
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.