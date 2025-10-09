Новини
Цветан Цеков: Производителите на плодове и зеленчуци ще получат 7,4-те милиона евро от кризисния резерв на ЕС, но сумата няма как да компенсира загубите
Автор: Цоня Събчева 20:34Коментари (0)49
©
7,4-те милиона евро от кризисния резерв на Европейския съюз ще получат производителите на плодове и зеленчуци. Те се изплащат в случаи, в които има апокалиптични явления, в нашия случай – заради масовите измръзвания и осланявания, което доведе до щети върху над 300 000 дка трайни насаждения, което до момента не се е случвало в България. Това каза председателят на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.

Обезщетенията вече се изплащат на българските производители, като до момента средствата идват от бюджета на Министерство на земеделието. "Досега български министър не се е възползвал от този кризисен резерв, така че ние благодарим на министър Тахов за неговата инициативност. Миналата година за първи път поискаха такава помощ за сушата при царевицата и беше изплатена компенсация от Европейския съюз, а тази година се поиска и за трайните насаждения“, обясни Цеков.

Тази сума според него обаче е недостатъчна и няма как да компенсира загубите на производителите на плодове и зеленчуци.

Секторът "Плодове и зеленчуци“ е изключително уязвим. Всяко неблагоприятно климатично събитие създава огромен проблем за сектора, заяви Цветан Цеков. "Без държавни политики и без краткосрочна и дългосрочна стратегия няма как браншът да оцелее. Ние сме част от агрохранителната верига и от хранителния суверенитет на държавата. Когато няма българско производство на пазара, цените са необосновано високи. Българското производство на плодове и зеленчуци намалява с много бързи темпове. Нашата задача е да спрем този тренд и да възстановим и запазим българското производство, а това става с политики. Имаме огромни проблеми с напояването, с работната ръка, с пазарите, с търговските вериги“, изброи председателят на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци“.

Безпроблемният внос на продукция от съседни трети страни също създава много сериозни проблеми за производителите. "Освен подмяната на българската продукция, ние сме ощетени въобще като потребители с това, че консумираме плодове и зеленчуци с неизяснено качество. Съседните държави употребяват непозволени в Европейския съюз препарати и съдържат многократно надвишени количества непозволени пестициди. Липсата на контрол от страна на БАБХ, КЗК, КЗП доведе до бавното унищожение на българското производство“, подчерта Цеков.

Законът за агрохранителната верига регламентира твърда надценка от не повече от 20%, което според Цеков категорично ще ограничи спекулата в търговските обекти. Късите вериги на доставки също ще облекчат пътя от производителя до крайния потребител.






